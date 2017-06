18-latek wpadł z narkotykami podczas kontroli drogowej

Policjanci ruchu drogowego znaleźli przy 18-latku z Golc marihuanę. Mężczyzna był pasażerem mitsubishi kontrolowanego na ul. Sandomierskiej w Nisku. Policjanci zabezpieczyli narkotyki.

W sobotę 10 czerwca około godz. 20, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej mitsubishi, którym podróżowało pięciu młodych mężczyzn. W samochodzie czuć było specyficzny zapach marihuany. Jeden z mężczyzn na widok policjantów zaczął się bardzo nerwowo zachowywać. Próbował coś ukryć pod ubraniem, a potem pod siedzeniem pojazdu. Funkcjonariusze zauważyli tę próbę. Wezwali go do oddania przedmiotów. 18-latek oddał nabitą lufkę i woreczek z suszem. Policjanci przeszukali też samochód. W komendzie sprawdzono wszystkich podróżujących pojazdem. Pozostali nie mieli przy sobie narkotyków.

18-latek, przy którym policjanci znaleźli narkotyki został zatrzymany i przesłuchany. Nabita lufka i woreczek z zawartością suszu został poddany wstępnym badaniom, które potwierdziły zawartość substancji odurzających