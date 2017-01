18-latek odpowie za pobicie 15-latka

Leżajscy policjanci ustalili i zatrzymali 18-letniego mieszkańca naszego miasta podejrzanego o pobicie 15-latka w Giedlarowej. Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Policjanci ustalili także drugiego z napastników.

Do zdarzenia doszło końcem ubiegłego roku. 15-letni mieszkaniec Brzózy Królewskiej wracał wspólnie z kolegą rowerami, kiedy jechali przez miejscowość Giedlarowa, drogę zajechał im samochód, drugi pojazd stanął z tyłu. Pokrzywdzony wraz z rowerem wpadł do rowu, jego kolega porzucił jednoślad i uciekł. Z obu pojazdów wysiadło kilka zamaskowanych osób. Kiedy pokrzywdzony leżał w rowie, dwóch napastników kopało i uderzało go. Po czym wszyscy wsiedli do samochodów i odjechali.

Policjanci szybko ustalili i zatrzymali 18-letniego mieszkańca Leżajska, który usłyszał zarzut pobicia, przyznał się i wyjaśnił okoliczności zdarzenia. Wczoraj Prokuratura Rejonowa w Leżajsku na wniosek Policji zastosowała wobec 18-latka policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego leżajskiej komendy ustalili także pozostałych uczestników zdarzenia. Jak się okazało 18-latek pobił pokrzywdzonego wspólnie z 15-latkiem z Leżajska. 15-letnim sprawcą pobicia zajmie się sąd rodzinny.