18-latek chciał popełnić samobójstwo

Stalowowolscy policjanci otrzymali sygnał, że mieszkaniec naszego miasta chce popełnić samobójstwo. Policjanci odnaleźli tego człowieka. Młody mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

9 października po godz. 20, z oficerem dyżurnym stalowowolskiej komendy skontaktował się policjant z Warszawy, który przekazał informację od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, że 18-letni mieszkaniec Stalowej Woli napisał na jednym z komunikatorów internetowych, że popełni samobójstwo.

Po tej informacji funkcjonariusze niezwłocznie zaczęli szukać młodego człowieka. Sprawdzili adres jego zamieszkania oraz adresy członków rodziny, jednak te sprawdzenia nie przyniosły rezultatów. Policjanci sprawdzali dworce, parki, przystanki autobusowe i inne miejsca.

Policjantom udało się dodzwonić do 18-latka i przekonać go do spotkania. Funkcjonariusze udali się na teren osiedla Rozwadów, gdzie odnaleźli młodego człowieka. Mężczyzna poinformował policjantów o swoich zamiarach, tłumacząc je trudną sytuację życiową.

18-latek przyjął pomoc od policjantów. Karetką pogotowia został przewieziony do szpitala.

Info: KPP Stalowa Wola