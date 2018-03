Prezydent kontra opozycja

Już w najbliższą niedzielę, 18 marca, w okręgu wyborczym nr 14 w Stalowej Woli odbędą się wybory uzupełniające. Do walki o mandat w radzie miejskiej stanie Piotr Rut, kandydujący z komitetu Wspólnie z Prezydentem Nadbereżnym i Jerzy Augustyn, wystawiony przez komitet Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe (SPS).

Faktycznie będzie to więc pojedynek lokalnego Prawa i Sprawiedliwości z Lucjuszem Nadbereżnym na czele (jest szefem PiS-u w mieście i powiecie) z opozycją skupioną w SPS (Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, .Nowoczesna, komitet Andrzeja Szlęzaka, KOD, Rebelianty Podkarpackie). Czy wynik tej potyczki pokaże rzeczywistą siłę obu stron przed walną bitwą, czyli jesiennymi wyborami samorządowymi?

Wybory uzupełniające z racji zwyczajowo niskiej frekwencji i, jak w tym przypadku, zawężenia do tylko jednego okręgu – siłą rzeczy nie mogą być miarodajnym probierzem nastrojów mieszkańców całej Stalowej Woli. Głosowanie 18 marca pokaże, co najwyżej, zdolność obu stron w mobilizacji swych żelaznych sympatyków, a nie siłę całych elektoratów. Z drugiej strony, choć to wybory do bólu lokalne (dotyczą części osiedla Centralnego), politycznie ich znaczenie będzie jednak miało ważny wymiar symboliczny i wizerunkowy...

