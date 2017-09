Partnerskie relacje z Chinami

Na ostatniej sesji radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy Stalowej Woli z miastem Liuzhou z Czuańskiego Autonomicznego Regionu Kuangsi w Chińskiej Republice Ludowej.

Podpisanie listu intencyjnego i planowane porozumienie pomiędzy obydwoma miastami ma być podstawą współpracy opartej na zasadach równości i wzajemnej korzyści między mieszkańcami oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i sportowymi.

– Bardzo istotnym punktem tej współpracy pokazującym, że to są konkretne działania, a nie tylko deklaracje, są uroczystości, które odbędą się pod koniec września. Wtedy do miasta przyjedzie bardzo duża chińska delegacja. Jest to związane z decyzją o przeniesieniu europejskiej centrali firmy LiuGong do Warszawy i Stalowej Woli – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Podjęliśmy decyzję o sformalizowaniu tej współpracy dlatego, że za tym pójdą konkretne działania z punktu widzenia podatkowego, miejsc pracy i siły Stalowej Woli. Nam zależy na tym, aby wpisać Stalową Wolę w nowy szlak jedwabny, to jest wielka szansa dla miasta – dodał włodarz.

Podkreślał również, że współpraca ma duże znaczenie pod względem wymiany oświatowej i akademickiej.