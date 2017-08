Czas przełomu (3)

Kronikarz rozwadowskiego klasztoru pod datą 7 listopada 1944 roku napisał: Obchód rocznicy rewolucji sowieckiej. Na rynku odsłonięto pomnik poległych (z cegły). W szpitalu lepsze jedzenie, kwiaty – śpiewy i jakiś wieczorek. Gdy trwały prace przy budowie pomnika, potem zwanego Pomnikiem Wdzięczności, obok niego w piątej już mogile, pochowano następnych żołnierzy sowieckich.

Gdy ustały walki w rejonie Stalowej Woli i Rozwadowa, chowano zabitych żołnierzy 13. Armii I Frontu Ukraińskiego. W tych walkach poległo ponad dwudziestu pięciu sowieckich żołnierzy.

Cmentarze

Poległych w pierwszych dniach sierpnia chowano przeważnie tam gdzie padli. W szpitalu urządzonym w budynku stalowowolskiego liceum zamienionego na szpital zmarło wielu sowieckich żołnierzy, którzy rany odnieśli przeważnie w walkach w rejonie Gorzyc i na przyczółku baranowsko-sandomierskim. Wszyscy zostali pochowani w oddzielnej kwaterze na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli, na cmentarzu wojennym w Rozwadowie i w zbiorowych mogiłach na rynku w Rozwadowie obok pomnika. Kwatera poległych żołnierzy sowieckich w Stalowej Woli znajdowała się po lewej stronie przed mauzoleum, wchodząc na cmentarz od strony ul. Ofiar Katynia. W Stalowej Woli pierwszych pięciu żołnierzy sowieckich pochowano na niewielkim wzniesieniu w pobliżu dzisiejszego budynku liceum ogólnokształcącego przy ul. Staszica. Wszyscy padli w wyniku starcia z Niemcami usadowionymi w gmachu dzisiejszej szkoły podstawowej nr 2. Potem ich ciała przeniesiono na cmentarz sandomierski.

Według zachowanych niepełnych danych w Stalowej Woli na cmentarzu było pochowanych 138 żołnierzy, na cmentarzu wojennym w Rozwadowie około 100. Wszyscy oni zostali ekshumowani w późniejszych latach i przeniesieni na rejonowy cmentarz żołnierzy radzieckich w Sandomierzu. Trzeba dodać, że na rozwadowskim cmentarzu pochowano około stu niemieckich żołnierzy, w tym dwudziestu ośmiu poległych w walkach między Pławem a Rozwadowem. W miejscu gdzie stanął pomnik złożono ciała 24 czerwonoarmistów. Potem, na początku lat 50., zwłoki wszystkich żołnierzy sowieckich ekshumowano i przewieziono na cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Sandomierzu. Dziś po grobach żołnierzy sowieckich w Stalowej Woli i Rozwadowie nie ma śladu.

Sowieckie wojsko

Od sierpnia 1944 r. w Stalowej Woli kwaterowały wojska sowieckie. Zaraz na początku sierpnia 1944 r. Sowieci obsadzili Zakłady Południowe i elektrownię w Ozecie. Rosjanie zajmowali na kwatery wiele mieszkań, a w części willi usadowiło się dowództwo sowieckie, NKWD i komendantura wojenna. Ilość wojska stale wzrastała. Przed ofensywą styczniową w 1945 r. Armia Czerwona kwaterowała również w kompleksie osiemnastu nieistniejących dziś baraków leśnych stojących w rejonie dzisiejszej ulicy Metalowców. Zajęła także baraki na terenie nieukończonej huty aluminium (dziś tereny zakładów aluminiowych w strefie ekonomicznej). Zresztą tam urządzono wcześniej prowizoryczne warsztaty naprawcze sprzętu wojskowego oraz skład amunicji i środków wybuchowych.

Gminna Rada Narodowa w Stalowej Woli w sprawozdaniu za październik 1944 r., donosiła: Stan sanitarny miasta uległ dalszemu pogorszeniu wskutek wielkiej ilości kwaterującego wojska, dużego ruchu, niesprzątania ulic i wywożenia odpadków. Władze miejskie narzekały na nieuzasadniony ubój zwierząt prowadzony przez wojsko sowieckie w miejskiej rzeźni i nagminne łamanie sanitarnych nakazów. Skargi w komendanturze wojskowej nie odnosiły skutku.

Sowieckie władze wojskowe prowadziły lazaret w gmachu gimnazjum i w dwóch domach przy ul. Mickiewicza wcześniej zajmowanych przez niemiecki personel Zakładów Południowych. Szczególnie uciążliwe było usytuowanie szpitala w gmachu gimnazjum. Otóż po przeniesieniu szpitala zakładowego ze szkoły powszechnej (dziś szkoła podstawowa nr 1) do hotelu nr 2 (dziś budynek urzędu miasta) w jednym budynku uczyły się dzieci ze szkoły powszechnej oraz młodzież gimnazjalna i licealna. Wciąż duża część stalowowolskich dzieci uczęszczała do zatłoczonej szkoły w Pławie. W październiku 1944 r. przewodniczący GRN inż. Aleksander Uklański spisał porozumienie ze stacjonującą jednostką wojsk sowieckich, według którego wojsko miało opuścić gmach gimnazjum w listopadzie 1944 r. Ale do tego nie doszło, szpital ewakuowano dopiero ponad rok później.

W Rozwadowie wojska sowieckie zajęły główne budynki w mieście, w tym dworzec kolejowy, pocztę, szkołę. Na terenie klasztoru urządzono już w sierpniu 1944 r. szpital wojskowy. Pod szpital wojskowy zajęto również sąd i szkołę. Wojskowi rosyjscy kwaterowali także w domach prywatnych.

W Stalowej Woli, a także w Rozwadowie, obowiązywała godzina policyjna od 20 do 5 rano, potem w końcu sierpnia j1944 r., już po oswobodzeniu od Niemców Sandomierza, przesunięto ją na 22. Ostatecznie godzinę policyjną zniesiono 15 maja 1945 r., a więc w tydzień po zakończeniu wojny.

Nowo organizowane polskie władze miejskie były bezsilne w wypadkach naruszania prawa przez sowieckich żołnierzy. Uzależnione od sowieckich władz nie mogły doprosić się od nich przestrzegania przez wojsko prawa i porządku. Raport AK z tamtych czasów donosił m.in. Nieuważna jazda samochodami pijanych sowieckich kierowców, pod kołami aut wojskowych zginęło kilkanaście osób, w tym w Rozwadowie, Stalowej Woli.(…) Rozbestwione i rozpite żołdactwo strzela, zabijając przypadkowo ludność.

Rozprzężenie wojska frontowego, zwłaszcza przed ruszeniem frontu 12 stycznia 1945 r., powodowało, że dopuszczano się kradzieży. W Stalowej Woli dokonywane były również gwałty. Dyrekcja Zakładów Południowych interweniowała w PKWN w sprawie rozbojów i gwałtów czynionych przez sowieckich żołnierzy, ale bezskutecznie. Rabunków dopuszczano się w domach, sowieckie władze nie dawały sobie rady z tą plagą albo lekceważyły wszelkie kryminalne czyny swoich żołnierzy.

Sowieccy żołnierze rabowali też kościoły. Proboszcz pobliskiej Pysznicy ks. Władysław Szubarga po wejściu Sowietów przeżył napady sowieckich żołnierzy: W lipcu 1944 roku w jedną noc przeżyłem aż trzy najścia. Wtedy obrabowano mnie doszczętnie. Wszystko zabrały wojska frontowe. Pod wieczór pierwsza grupa. Splądrowali całą plebanię, zabrali pościel, zegar, ubrania, nawet starą monetę z czasów Jana III Sobieskiego. Około trzeciej w nocy przyszła druga partia sowieckich rabusiów, co było do zabrania – zabrali, meble powywracali, kompoty jakieś jeszcze znaleźli i tych nie zostawili. Około siódmej rano zjawili się następni, ale do zabrania nie było prawie nic, co nie przeszkadzało im myszkować. Plebania została praktycznie bez niczego.

W nocy z 5 na 6 listopada 1944 r., a więc w przeddzień święta rewolucji „na które trzeba było moc bimbru, więc za kradzione rzeczy kupowano”- jak pisał we wspomnieniach ks. J. Skoczyński. Sowieccy żołnierze włamali się do stalowowolskiego kościoła. Na wieść o włamaniu ks. Skoczyński interweniował u komendanta wojennego, aby sprawców wykryto, a to nie było trudne, ponieważ tam, przy kościele od strony Pława zawsze stały rosyjskie posterunki. Z tej też strony włamano się do zakrystii. Komendant stwierdził, że za dwie godziny będzie coś wiedział. Po tym czasie powiedział, że, jak wspominał ks. Skoczyński, był w oddziale stacjonującym przy kościele, ale tam powiedziano mu, że nie widziano nikogo w nocy przy kościele, więc szkoda szukać. Interwencja u polskiej milicji, jak i u pułkownika rosyjskiego, a wreszcie u kapitana NKWD, nie dały żadnego rezultatu. Sowieccy dygnitarze, o których wspominam obiecywali wiele, grozili śmiercią, a skończyło się na tym, że kapitan po tygodniu wysunął przypuszczenie równające się pewności, że to zrobili „banderowcy” (Ukraińcy). Najszczerzej bodaj postąpił inny dygnitarz policyjny, który słysząc opowiadanie o kradzieży, pełne oburzenia z ust gospodyni, u której kwaterował, z uśmiechem powiedział „harosze dieło”. Potem na rynku w Rozwadowie od sowieckich żołnierzy odkupiono 5 obrusów kościelnych za 3 litry bimbru. Jeszcze raz Sowieci okradli kościół w Stalowej Woli w Święta Bożego Narodzenia, ale była to mniejsza kradzież. W sumie w 1944 r. skradziono 10 komży, 2 alby, 13 obrusów, 2 nakrycia na ołtarze.

Rosjanie często rabowali ludność Stalowej Woli, napadali z bronią w ręku na mieszkańców, zabierając pieniądze i cenne przedmioty, zwłaszcza cenione wtedy zegarki. Władze wojskowe nie panowały nad sytuacją bezprawia, albo nie zadawały sobie trudu odszukania przestępców w mundurach. Zdarzały się także gwałty. Tych przestępstw dokonywali przede wszystkim żołnierze zaplecza frontowego, a także rekonwalescenci. Wyjazd żołnierzy sowieckich ludność miasta przyjęła z wyraźną ulgą.

Upamiętnienia, których nie ma

Na obelisku postawionym jesienią 1944 roku na rozwadowskim rynku z czerwoną gwiazdą u szczytu umieszczono napis w języku rosyjskim: Wielikaja sława wojnam Krasnoj Armii pogibszym w bojach z niemieckimi zachwatczykami. „Pomnik wdzięczności” przetrwał kilkadziesiąt lat. Nieraz był bezczeszczony przez podpitych gości z sąsiedniej knajpy, dlatego przed świętami PRL przy obelisku stawiano specjalną milicyjną straż, aby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy oblać farbą symbolu wdzięczności.

Gdy nastąpił przełom ustrojowy w 1990 r. zaczęto domagać się usunięcia pomnika, jako reliktu stalinizmu. Byli też przeciwnicy zburzenia obelisku, m.in. gwardian klasztoru oo. Kapucynów, a także jeden z miłośników Rozwadowa Zbigniew Krasoń. Zwolennicy obelisku uważali, że nie należy go burzyć, lecz zostawić dla następnych pokoleń jako materialne świadectwo komunizmu. Ostatecznie na wniosek Komitetu Obywatelskiego z Rozwadowa komisaryczny prezydent Stalowej Woli Jacek Koralewski nakazał obelisk rozebrać. 27 kwietnia 1990 roku miejskie służby komunalne pomnik zburzyły.

W Stalowej Woli, na lesistym wzniesieniu w pobliżu liceum ogólnokształcącego przy ul. Staszica, stał obelisk z czerwoną gwiazdą poświęcony poległym żołnierzom Armii Czerwonej. Mniej więcej w tym miejscu padli pierwsi zabici czerwonoarmiści walczący z Niemcami o Stalową Wolę. Obelisk był otoczony łańcuchem, ale gdy ekshumowano stamtąd poległych sołdatów, zaczął popadać w ruinę. W końcu w latach 60. został rozebrany. Dziś nie ma po nim śladu.

Należałoby powrócić do politycznego aspektu pobytu wojsk sowieckich w naszym regionie i roli, jaką spełniały sowieckie służby bezpieczeństwa, w tym NKWD, w tworzeniu nowej rzeczywistości, ustroju wzorowanego na model Związku Kraju Rad. Dziś na przykład mało znana jest informacja, że NKWD opuściło Rozwadów i Nisko dopiero pod koniec maja 1946 roku.