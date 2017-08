Ekscelencja wzięty z ludu

Rówieśnik COP-u i Stalowej Woli, jedna z dwóch tylko postaci w jej historii, obok Eugeniusza Kwiatkowskiego, uhonorowana tytułem „Pater Urbis” (Ojciec Miasta). Maryjny kapłan, pasterz i nauczyciel, wreszcie kapelan i biskup Solidarności, ale także „nielegalny proboszcz nielegalnej parafii” – jak z przekorą nazwał samego siebie i „zdecydowany przeciwnik ustroju” – jak całkiem poważnie nazywały go władze PRL. 15 sierpnia 2017 r. ksiądz Edward Frankowski skończył 80 lat, z których 25 spędził w Stalowej Woli.

Postać iście wielka i pomnikowa, ale zarazem człowiek z krwi i kości. Niezłomny, ale i niewolny przecież od słabości. Jak z okazji urodzin nie wysmażyć o Dostojnym Jubilacie kolejnej laurki? Najlepiej chyba, zachowując rzecz jasna proporcje, przywołać humorystyczną opowiastkę o Janie Styce – pobożnym malarzu pełnym rozterek i wątpliwości, jak ma namalować Pana Boga. Ten odpowiedział artyście tak: – Ty Mnie nie maluj na kolanach. Ty Mnie maluj dobrze.

Kim jest kapłan, który tak bardzo zaznaczył się w historii Stalowej Woli, że w grudniu 1993 r. jej rada miejska, nie bacząc na niewłaściwość adresata – powinien nim być biskup ordynariusz – wystosowała list do nuncjusza apostolskiego w Polsce z prośbą, by ten spowodował jego powrót z Sandomierza do hutniczego miasta nad Sanem. On sam mawiał, że „kapłan jest z ludu wzięty i dla ludu postawiony”.

Od ministranta do biskupa-seniora

Edward Marian Frankowski urodził się 15 sierpnia 1937 r. w Kępie Rzeczyckiej, w parafii Wola Rzeczycka, w ówczesnym powiecie tarnobrzeskim i województwie lwowskim. Był synem Władysława (ojciec był kolejarzem) i Julii z Madejów, miał młodszą siostrę Alinę. Zaledwie pięć miesięcy wcześniej, 20 marca, ścięto pierwszą sosnę pod budowę Zakładów Południowych, a po drugiej stronie Sanu, w odległym o 16 kilometrów od Kępy Rzeczyckiej lesie, szybko rosła największa inwestycja Centralnego Okręgu Przemysłowego i osiedle, a potem miasto, Stalowa Wola.

Jak wspomina, już w szkole podstawowej nauczyciele i rówieśnicy mówili do niego „ksiądz”, zwalniano go też z lekcji, aby mógł służyć jako ministrant na nabożeństwach, zwłaszcza pogrzebach, „chociaż to były czasy szalejącego komunizmu”. W 1955 r. zdał maturę w LO w Rozwadowie (był to ostatni maturalny rocznik w tej szkole) i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Trzy lata później w Stalowej Woli wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa ordynariusza Franciszka Bardy 18 czerwca 1961 r. w katedrze w Przemyślu. W tym samym roku, w Stalowej Woli, władze wstrzymały budowę nowej świątyni.

Pierwszą parafią młodego księdza Frankowskiego było Hyżne, a po trzech latach trafił do parafii farnej w Jaśle. W lipcu 1967 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk skierował 30-letniego, energicznego kapłana jako wikariusza do Stalowej Woli, do parafii św. Floriana. Miał tu zająć się organizacją erygowanej właśnie parafii Matki Bożej Różańcowej obejmującej południowe peryferie miasta: osiedle Ozet oraz wioski Chyły i Swoły. Była tu tylko niewielka kaplica, której ks. Frankowski został rektorem lecz faktycznie pełnił obowiązki proboszcza.

W 1975 r. został w Stalowej Woli proboszczem macierzystej parafii św. Floriana, a dwa lata później proboszczem wydzielonej z niej parafii Matki Bożej Królowej Polski. Miał tu spędzić 15 lat, w tym trzy ostatnie jako biskup. Papież Jana Paweł II wyniósł go do tej godności 18 stycznia 1989 r., a 5 marca tegoż roku biskup ordynariusz Ignacy Tokarczuk konsekrował go w kościele MBKP w Stalowej Woli na biskupa sufragana diecezji przemyskiej. Za swą biskupią dewizę przyjął zawołanie Christus Vincit (Chrystus Zwycięża). W marcu 1992 r., po reformie podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, Edward Frankowski został biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji sandomierskiej. Na emeryturę przeszedł w 2012 r. i jest obecnie biskupem-seniorem. Tak w wielkim skrócie wyglądała jego kapłańska droga.

Kryptonim „Czarny”

Komunistyczne władze nie uznawały nominacji ks. Frankowskiego na kolejne probostwa w Stalowej Woli: w parafii Matki Bożej Różańcowej, św. Floriana i Matki Bożej Królowej Polski. Ba, za nielegalną uważały też samą parafię na Ozecie i tę przy obecnej konkatedrze. To dlatego do uczestników pamiętnego strajku w HSW w sierpniu 1988 r., którzy 1 września wielkim pochodem przeszli z Huty do kościoła MBKP, ks. Frankowski powiedział znamienne słowa: – Nielegalny proboszcz nielegalnej parafii wita uczestników nielegalnego strajku. Dopiero gdy został biskupem władze uznały go oficjalnie za proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski. Ale wcześniej próbowano w jakiś sposób zablokować w Watykanie jego biskupią nominację. Jak wspomina arcybiskup Ignacy Tokarczuk, poskutkował dopiero jego prywatny list do papieża Jana Pawła II.

Zmagania ks. Frankowskiego z władzami PRL różnego szczebla i maści (administracją państwową i lokalną, milicją, Służbą Bezpieczeństwa, prokuraturą, kolegiami i sądami) trwały w Stalowej Woli przez 22 lata (1967-89). SB systematycznie inwigilowała ks. Frankowskiego, próbując otoczyć go (częściowo skutecznie) agenturalną siecią osób świeckich i duchownych.

Jaka była cena tych zmagań z potężnym aparatem komunistycznego państwa? – Wysokie kary finansowe, rozpowszechniane wśród parafian anonimy i złośliwe plotki, zszargane nerwy, realne niebezpieczeństwo utraty życia, czego przykładem był los ks. Jerzego Popiełuszki – tak w swojej pracy „Zdecydowany przeciwnik ustroju…” Władze PRL wobec ks. Edwarda Frankowskiego (Sandomierz, 2007) pisze ks. Bogdan Stanaszek. 6 tomów akt z inwigilacji ks. Frankowskiego (sprawa o kryptonimie „Czarny”) SB zniszczyła w 1990 r., ale wiele innych dokumentów pozostało.

Kościelna kuźnia wolności

Za czasów probostwa ks. Edwarda Frankowskiego, a szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego, kościół i parafia MBKP w Stalowej Woli stały się prężnym ośrodkiem duszpasterskim, społecznym, i kulturalnym. Przystanią dla zdelegalizowanej „Solidarności”, niezależnych twórców i artystów, miejscem rozlicznych inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych z powstaniem Wyższego Instytutu Kultury Religijnej, a w 1991 r. filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na czele. Działało tu wtedy ponad 30 różnych wspólnot i ruchów, powstała biblioteka, prowadzono ożywioną działalność charytatywną i wydawniczą. Proboszcz Frankowski zadbał też o materialną substancję parafii: przy kościele stanął okazały Dom Parafialny i Dom Katechetyczny, obiekt KUL-u i 40-metrowa dzwonnica.

– Kościół Matki Bożej Królowej Polski znany jest w całym kraju, stał się ważnym ośrodkiem społecznym i naukowym. W latach osiemdziesiątych, w czasie stanu wojennego była tu jedna z głównych kuźni wolnościowych – mówił w 1994 r. arcybiskup Ignacy Tokarczuk, zawsze wspierający działania proboszcza.

Jankowski, Jancarz, Frankowski

Bez przesady można powiedzieć, że na plebani kościoła, latem 1980 r. wykuwała się stalowowolska „Solidarność” – to tutaj 1 września spotkali się z proboszczem Frankowskim inicjatorzy powołania komitetu założycielskiego niezależnego związku zawodowego w Hucie Stalowa Wola. 13 września proboszcz sam zresztą zawiózł do Gdańska, do Lecha Wałęsy, dokumenty i protokoły do rejestracji stalowowolskiego MKZ, a wcześniej przekazał inicjatorom strajkowy biuletyn ze Stoczni Gdańskiej, gdzie był projekt statutu nowego związku, ulotki i inne materiały.

– Gdańsk miał księdza Jankowskiego, Kraków – księdza Jancarza, myśmy mieli księdza Frankowskiego – mówił w sierpniu 2014 r. w programie „Polski punkt widzenia” na antenie Telewizji Trwam Stanisław Krupka, pierwszy przewodniczący „Solidarności” w Hucie, a potem Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli.

Biskup Frankowski był zresztą także gościem tego programu. – Ja i każdy z nas księży nie zdobyłby się na taką postawę bezwzględnej walki z totalitaryzmem w imię zasad ewangelicznych, gdyby nie przykład, słowa i pontyfikat naszego umiłowanego papieża, dziś już świętego Jana Pawła II. On przede wszystkim wyzwolił ducha w narodzie polskim – stwierdził biskup.

Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego znakiem tej walki była pomoc niesiona internowanym i msze za ojczyznę odprawiane każdego 13. dnia miesiąca w kościele MBKP, a potem różnorakie wsparcie udzielane przez proboszcza miejscowej „Solidarności” i szerzej stalowowolskiej opozycji. Kulminacyjny punkt przyszedł w sierpniu 1988 r., gdy w Hucie Stalowa Wola trwał strajk o przywrócenie „Solidarności”. Przełom w tym proteście nastąpił 26 sierpnia, w święto Matki Bożej Częstochowskiej, gdy wielka procesja prowadzona przez proboszcza z kościoła MBKP przedarła się do strajkujących przez otaczające Hutę kordony milicji i wojska, a ks. Frankowski odprawił mszę św. pod bramą nr 3.

Liberalizm gorszy od komunizmu

Po 1989 r., już w wolnej już Polsce, biskup Frankowski dał się poznać jako stanowczy krytyk nowej liberalnej władzy i promowanych przez nią wartości (dla niego raczej antywartości), sposobu „zagospodarowywania odzyskanej przestrzeni wolności”.

– Niech nas nie przygniecie bożek, któremu na imię pieniądz, kapitał. Musimy zachować swoje człowieczeństwo, tożsamość narodową. Jesteśmy katolikami, Polakami i nie dajmy się wykorzenić jakimś liberalnym siłom. Upadł bezbożny i nieludzki system, ale żeby nie zwyciężył nas pieniądz, liberalne ideologie, mody z Zachodu – mówił w sierpniu 1998 r. w Hucie Stalowa Wola, w 10. rocznicę pamiętnego strajku.

Z racji swych poglądów w episkopacie uchodził za „jastrzębia”, a „liberalne media” przeciwstawiały go takim biskupom jak Pieronek czy Życiński. Paradoksalnie można jednak powiedzieć, że jego ostry język był tu jak najbardziej… ewangeliczny, zgodny z zasadą: Niech mowa wasza będzie tak – tak, nie – nie. A co nadto z zepsucia jest (Mt 5,33-37). Biskup Frankowski był też jednym z pięciu hierarchów kościelnych, którzy znaleźli się w Komitecie Honorowym „Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów” zorganizowanym przez PiS 13 grudnia 2014 r. Ostatecznie jednak, po sugestiach episkopatu i nuncjusza apostolskiego, wszyscy biskupi wycofali się z komitetu.

Ciekawe, swoją drogą, czy biskup Frankowski podpisałby się pod listem z podziękowaniami, jaki po zawetowaniu dwóch ustaw o sądownictwie autorstwa PiS, skierował do prezydenta Andrzeja Dudy arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski?

Milczenie proroka

– To prorok Stalowej Woli – mówił o Dostojnym Jubilacie w sierpniu 2005 r. ordynariusz sandomierski biskup Andrzej Dzięga. Ale nie wszystko czego pragnął w mieście biskup Frankowski ziściło się. Nie powstała np. wyższa szkoła agrobiznesu i zarządzania, nie wdrożono projektu Technocentrum Stalowa Wola, a budowę nowego kościoła na osiedlu Młodynie skutecznie zablokował prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak.

– Jego Ekscelencja działa trochę jak partyzant, któremu nie powiedziano, że wojna się skończyła, a on dalej wysadza pociągi. A dziś czasy się zmieniły. Dziś takimi siłowymi metodami kościołów się nie buduje – mówił obrazowo prezydent, po tym jak 27 lutego 2009 r. w czasie Drogi Krzyżowej, którą prowadził ulicami Stalowej Woli biskup Frankowski, postawiono krzyż w miejscu planowanej budowy kościoła (teren należała do miasta, a sąd ostatecznie przyznał rację prezydentowi). Bardzo bolesny dla biskupa Frankowskiego był też okres zaraz po powstaniu w Stalowej Woli filii KUL-u. Pojawiały się wtedy absurdalne oskarżenia, że wzbogacił się na tym materialnie, że Huta z tego powodu upada. Gdy po dłuższej nieobecności, 11 listopada 1992 r. biskup pojawił się w Stalowej Woli, powiedział: – Chciałem przemówić milczeniem.

Frankowski, ale który?

Na koniec jeszcze osobista dygresja. Biskup Edward Frankowski ma ponoć duże poczucie humoru. Ciekawe więc, czy spodobałaby mu się autentyczna, zapewniam, historyjka.

Otóż podczas jednego z rodzinnych spotkań, rozmowa zeszła na tematy kościelne, a na uwagę, że „Frankowski jest właśnie w Stalowej Woli”, młody człowiek (urodzony w roku, w którym proboszcz został biskupem) usłyszawszy ją tylko, ku ogólnemu zdumieniu zebranych zapytał: – To przyleciał z Londynu? Myślał bowiem, że chodzi o… Frankowskiego Tomasza, piłkarza grającego wówczas w angielskim klubie Wolverhampton. O tempora! O mores!