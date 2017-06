Młody mężczyzna usłyszał zarzut rozboju

Kilku godzin potrzebowali stalowowolscy policjanci na ustalenie i zatrzymanie sprawcy napadu na mieszkańca Stalowej Woli. 17-letni napastnik bił i kopał pokrzywdzonego, a następnie zabrał mu paczkę papierosów. Wczoraj Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli zastosował wobec 17-latka policyjny dozór. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę po godz. 1 w nocy policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca naszego miasta o napadzie, do którego doszło w pobliżu jednego ze sklepów przy alejach Jana Pawła II. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że napastnik pobił go, a następnie zabrał mu paczkę papierosów. Policjanci natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i potwierdzili zgłoszenie. Pokrzywdzony doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala w Stalowej Woli

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, zbierali informacje o napastniku. Podjęte bezpośrednio po przestępstwie czynności zaowocowały zatrzymaniem mężczyzny podejrzewanego o ten czyn. Jak się okazało był to 17-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie.

Wczoraj 17-latek usłyszał zarzut rozboju i przyznał się do popełnienia przestępstwa. Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za rozbój kodeks karny przewiduje karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.