15-latek porażony prądem

Policjanci wyjaśniają okoliczności w jakich doszło do porażenia prądem i upadku z mostu kolejowego, 15-letniego mieszkańca powiatu leżajskiego. Do zdarzenia doszło w niedzielę w Nowej Sarzynie, tuż przed godziną 22. Nastolatek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

W niedzielę około godz. 22, dyżurny z Leżajska został powiadomiony, że z mostu kolejowego na torowisko w Nowej Sarzynie, spadł mężczyzna porażony prądem. Policjanci ustalili, że dwóch nastolatków przyjechało tam rowerami. W pewnym momencie postanowili wejść na metalową konstrukcję mostu. Chwile później jeden z nich, 15-letni chłopiec, został porażony prądem i spadł na torowisko z wysokości około 7 metrów. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Policjanci wraz z prokuratorem wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia