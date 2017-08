13-latek zażartował, że chce popełnić samobójstwo

Leżajscy policjanci interweniowali wobec 13-latka, który na jednym z portali społecznościowych napisał do swojego kolegi, że idzie do lasu odebrać sobie życie. Funkcjonariusze niezwłocznie po ustaleniu adresu autora wpisu udali się do jego miejsca zamieszkania. Gdzie dowiedzieli się, że był to tylko głupi żart. Teraz tą sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Dzisiaj po północy z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku skontaktował się młody mężczyzna, który poinformował, że jego kolega na jednym z portali społecznościowych napisał do niego, że „nie da się żyć z ludźmi w zgodzie i idzie do lasu odebrać sobie życie”. Ponadto przekazał, aby do niego nie dzwonił, bo już wyrzucił telefon.

Policjanci niezwłocznie ustalili adres autora wpisu i udali się do jego domu. W tym czasie dyżurny jednostki ustalił numer telefonu do jego rodziców. W rozmowie, matka chłopca poinformowała, że jej syn jest w domu, w swoim pokoju.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że autorem wpisu był 13-latek, który chciał zrobić żart kolegom. Materiały w tej sprawie w najbliższym czasie trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się nieodpowiednim zachowaniem młodego mieszkańca naszego powiatu.

Policjanci przypominają, że nr 112, 997, 998, 999 to numery alarmowe i każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego jest traktowane poważnie i wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych działań funkcjonariuszy w celu ratowania drugiego człowieka znajdującego się w sytuacji zagrożenia. Osoba, która wywołuje bezzasadne działania służb ratowniczych, musi liczyć się z odpowiedzialnością za takie zachowanie.