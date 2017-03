11 wykonawców chętnych do budowy obwodnicy

Jedenastu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, o dł. około 15,3 km. Wszyscy zaoferowali: zrealizowanie inwestycji w 34 miesiące i 10-letni okres gwarancji.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z Liderem Mostostal Warszawa S.A. oferując wykonanie zadania za kwotę 199 189 315,22 zł brutto. Najwyższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. – 288 471 360,62 zł brutto. Kolejnym etapem będzie badanie i ocena ofert. Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie 3 kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji jakości. Po wyborze najkorzystniejszej oferty całe postepowanie zostanie przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie postępowania na zaprojektowanie oraz wybudowanie obwodnicy miasta Stalowej Woli i Niska złożonych zostało 19 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożone wnioski zweryfikowano pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określono w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający ocenił także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W drugim etapie postępowania przetargowego do złożenia ofert zaproszonych zostało 18 wykonawców.

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest ciągu drogi krajowej w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w miejscowości Stalowa Wola. Koniec zaś stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej DK77 w m. Przędzel przed węzłem „Rudnik”, stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19 (docelowo po wybudowaniu drogi ekspresowej – włączenie do węzła „Rudnik”).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek 2019r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2021 r.