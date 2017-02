Od 1 lutego drożej zapłacimy za listy i przesyłki

Od 1 stycznia 2017 r. Poczta Polska podniosła stawki za swoje usługi. Od dzisiaj drożej zapłacimy za listy i przesyłki.

Podstawowe zmiany dotyczą przesyłek listowych nierejestrowanych, poleconych i tych z zadeklarowaną wartością. Za list ekonomiczny o wadze do 350 g, do tej pory płaciliśmy 2 zł. Po zmianach wysłanie takiego listu będzie kosztować nas 2,60 zł. Natomiast za list priorytetowy zapłacimy teraz 3,20 zł, a nie jak dotychczas 2,50 zł. Z kolei najlżejszy list ekonomiczny polecony zdrożeje z 4,20 zł do 5,20 zł, zaś priorytetowy polecony – z 5,50 zł do 6,80 zł.

Największe zmiany odczujemy w przypadku wysyłki przesyłek z zadeklarowaną wartością, to tutaj zmiany sięgną do 7,90 złotych. Podwyżka będzie dotyczyć również tych, którzy będą chcieli skorzystać z usługi potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej – tutaj klienci zapłacą o 60 groszy więcej niż dotychczas – z 2 złotych cena wzrosła do 2,60 złotych.