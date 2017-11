Share 0 Share 0 Share 0

Już po raz trzeci w Stalowej Woli zostanie udostępnione sztuczne lodowisko, które podobnie jak w latach poprzednich, zlokalizowane będzie przed Miejskim Domem Kultury obok Klubu Muzycznego „Labirynt” . Planowane otwarcie już w najbliższy piątek, 1 grudnia. W dniach powszednich lodowisko czynne będzie od godziny 15 do 21, a w weekend od 13 do 21. Lodowisko będzie czynne do 28 lutego 2018 roku. Bilety kosztować będą 5 zł, 2,5 zł (ulgowy), 10 zł (bilet wstępu i łyżwy lub bilet wstępu i ostrzenie własnych łyżew). Z kartą dużej rodziny trzeba będzie zapłacić 2 zł lub 1 zł (bilet ulgowy) lub 6 zł (bilet + łyżwy lub bilet + ostrzenie). W tej cenie będzie można korzystać z lodowiska przez 45 minut. Przy lodowisku znajdować się będzie wypożyczalnia łyżew. Cennik, regulamin lodowiska oraz regulamin wypożyczalni łyżew znajduje się na stronie internetowej MOSiR po kliknięciu na zdjęcie „Mobilne lodowisko miejskie”.