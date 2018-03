Palmy jak dzieła sztuki

[Zdjęcia] Prawie 90 osób przyszło w sobotę 17 marca do stalowowolskiej biblioteki, by własnoręcznie stworzyć oryginalną palmę wielkanocną. Mimo, że za oknami śnieg i mróz to w MBP panowała wiosenna atmosfera.

– Zaprosiliśmy na warsztaty rodziców z dziećmi, dziadków. Całe rodziny mogą samodzielnie wykonać oryginalne palmy wielkanocne. Biblioteka zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania palm – mówi Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej MBP.

W Polsce palmy wielkanocne robi się z gałązek wierzbowych, często przystrojonych kwiatkami z bibuły czy suszonymi i barwionymi roślinami. Pod okiem plastyka niepowtarzalną palmę symbolizującą pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy można było wykonać podczas warsztatów.

– Palmy robię pierwszy raz. Chcę sama, własnoręcznie zrobić wielkanocną palmę i poświęcić ją w Niedzielę Palmową. Robię ją z bazi, bukszpanu i kwiatów wykonanych z kolorowej bibuły – opisuje pani Bernadeta, uczestniczka warsztatów.

– Bardzo miłe spotkanie w bibliotece, a teraz do dzieła – zobaczymy co nam tu wyjdzie, bo jestem debiutantką, jeśli chodzi o robienie wielkanocnej palmy – przekonywała młoda mama, która zjawiła się w bibliotece razem z synem.

Mimo, że biblioteka warsztaty przed Wielkanocą i świętami Bożego Narodzenia organizuje już od jakiegoś czasu, to w sobotę nie brakowało osób, które na zajęciach zjawiły się pierwszy raz.